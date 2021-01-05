Политика

13:42 05.01.2021

Порошенко призывает проукраинские оппозиционные силы к объединению

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Порошенко призывает проукраинские оппозиционные силы к объединению

Политика нынешней украинской власти привела к тому, что партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" усиливает свои позиции, именно поэтому демократические, проевропейские силы должны объединиться и не допустить реванша, заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Время собирать камни. Мы обращаемся ко всем демократическим силам о необходимости немедленного процесса объединения перед вызовами, которые стоят перед нашим государством. Я убежден, что это вполне возможно. Мы открыты для любых переговоров, к компромиссам, которые способны будут объединить демократические силы и защитить Украину от того реванша, куда тянут ОПЗЖ и "Слуги народа", - призвал Порошенко в эксклюзивном интервью телеканалу "Прямой", сообщает во вторник пресс-служба "Евросолидарности".

Политик отметил, что по итогам местных выборов "Евросолидарность" стала единственной общенациональной проукраинской оппозиционной силой. Он также указал, что по данным социологов пока три политические силы имеют около 20% поддержки - это "Евросолидарность", "Слуга народа" и ОПЗЖ.

"Более того, по ряду исследований "слуги" уже потеряли лидерство. Я не счастлив от этого. В отдельных социологических исследованиях у нас выдвинулась вперед ОПЗЖ. И это тактика (президента Украины Владимира Зеленского - ИФ) Зеленского, который борется только с Порошенко. Мы видим по голосованию - и по министрам, и по отдельным статьям бюджета - уже формируется такая коалиция, состоящая из ОПЗЖ, "Слуг народа" и из "Батькивщины", к сожалению, и из групп "За майбутнє" и "Довира", - сказал он.

Порошенко также выразил убеждение, что "Зеленский своим бездействием проталкивает на позицию премьера (председателя политсовета "ОПЗЖ" Виктора Медведчука – ИФ) Медведчука, и 100%, что мы точно этого не допустим. Мы благодарим тех, кто нас поддержал. Мы не даем потерять голос тех, кто поддерживает демократические круги", - подчеркнул политик.

Теги: #партии #порошенко #призыв
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