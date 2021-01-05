Политика

11:11 05.01.2021

Четыре партии уверенно преодолевают пятипроцентный барьер на выборах в Раду – опрос

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Четыре партии уверенно преодолевают пятипроцентный барьер на выборах в Раду – опрос

В рейтинге политических сил на выборах в Верховную Раду лидируют партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и ВО "Батькивщина", свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 2-4 января 2021 года.

Согласно результатам исследования, в парламентском рейтинге лидирует "Слуга народа", которую готовы поддержать 21,6% среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

За партию ОПЗЖ готовы проголосовать 17,4%, партию "Еврсолидарность" поддержат 14,5%, партию "Батькивщина" - 10,9%.

В свою очередь за партию "Украинская стратегия Гройсмана" отдали бы свои голоса 5,7%, Радикальную партию Ляшко - 5,6%, партию "За майбутнє" - 3,7%, партию "Свобода" - 3,2%, партию "УДАР Виталия Кличко" - 3,1%, партию Шария - 2,9%, партии "Голос" и "Сила и честь" - по 2,8%, партию "Наш край" - 2,2%.

В ходе опроса методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 2,5 тыс. респондентов. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

Теги: #партии #опрос #рада
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