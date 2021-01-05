Политика

11:05 05.01.2021

Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг с поддержкой четверти избирателей – опрос

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Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг с поддержкой четверти избирателей – опрос

Президентский рейтинг возглавляет действующий глава Украинского государства Владимир Зеленский, если бы выборы состоялись в ближайшее время, то его поддержали бы 26,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, свидетельствуют данные январского опроса социологической группы "Рейтинг".

Согласно обнародованному во вторник на сайте "Рейтинга" пресс-релизу по результатам опроса, за лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко проголосовали бы 16,6% респондентов, за лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Украины Петра Порошенко – 13,3% опрошенных, лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 10,5%.

За лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко готовы отдать свои голоса 6,4% опрошенных, за экс-премьера, лидера партии "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана - 6,1%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 4,7%, за шоумена, ведущего и волонтера Сергея Притулц – 4,1%, за лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока – 2,6%, за мэра Киева Виталия Кличко – 2,3% опрошенных.

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews -телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 2-4 января 2021 года.

Теги: #президент #рейтинг
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