"Голос" требует отмены запрета на продажу непродовольственных товаров во время карантина в январе

Партия "Голос" требует от Кабинета министров Украины отменить ограничения на продажу непродовольственных товаров во время предстоящего январского локдауна и пересмотреть необходимость его проведения или смягчения в случае подтверждения нынешней тенденции снижения заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19.

"Партия "Голос" требует от правительства прекратить практику необоснованных запретов и немедленно отменить ограничения на продажу непродовольственных товаров в период январского локдауна", - цитирует лидера партии "Голос" Киру Рудик сайт политической силы во вторник.

В то же время Рудик подчеркнула необходимость увеличения количества тестирований на наличие вируса COVID-19 для реальной оценки ситуации с заболеванием на коронавирусную инфекцию

"В случае подтверждения нынешней тенденции к уменьшению заболеваемости целесообразно рассмотреть внеплановое ослабление или полную отмену карантина", - отметила Рудик.

Как сообщалось, Кабинет министров объявил об усилении карантинных мероприятий в Украине 8-24 января.