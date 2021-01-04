Порошенко заявил о несоответствии статистики по Covid-19 реальной ситуации из-за уменьшения тестирований

Официальная статистика по заболеваемости коронавирусной болезнью Covid-19 в Украине не соответствует реальной ситуации, в стране резко упало количество тестирований в последние дни, отмечает лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко.

"Посмотрите на статистику, последнюю доступную статистику, которая у нас была, - там несколько тысяч заболевших. Но посмотрите, сколько тестов сделано в этот день – 12 тысяч тестов… Вы в следующий раз делайте 1000 тестов и получите 500 заболевших - и выходите с "видосиками" о том, что у вас уже преодолен коронавирус", - сыронизировал Порошенко в интервью телеканалу "Прямой".

По его словам, каждый день, по крайней мере, 20-30 человек обращаются за безотлагательной помощью, потому что не могут госпитализироваться.

"У них нет коек с кислородом, доступа к врачу, есть проблемы с проведением тестирования, они не имеют, в конце концов, денег, чтобы обеспечить себе лечение", - добавил Порошенко.