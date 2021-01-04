Политика

13:51 04.01.2021

Великобритания возглавила группу послов стран G7 по поддержке Украины

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Великобритания возглавила группу послов стран G7 по поддержке Украины

Великобритания возглавила группу послов стран "большой семерки" (G7) по поддержке Украины.

"Поздравляем с Новым годом! Великобритания, как председательствующая в G7, гордится, что в этом году возглавит Группу послов стран Большой семерки по поддержке Украины. Огромная благодарность посольству США в Киеве за отличное председательство в этой группе в 2020 году. Мы с нетерпением ждем замечательный 2021 год в тесном сотрудничестве с нашими партнерами для поддержки Украины в проведении реформ во благо всех украинцев", - говорится в сообщении группы послов стран G7 в Twitter в понедельник.

Великобритания пообещала вскоре поделиться информацией о роли G7 и ее приоритетах на этот год.

Как сообщил ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в этом году Великобритания будет принимать саммит G7 и Конференцию ООН по изменению климата.

"Горжусь тем, что сегодня Великобритания принимает на себя председательство в G7 в 2021 году. Проведение саммита G7 и COP26 (Конференции ООН по изменению климата - ИФ) сделает этот год чрезвычайно важным для Global Britain (Глобальной Британии - ИФ), и я с нетерпением жду возможности поприветствовать наших друзей и союзников, поскольку мы победим COVID и восстановимся после пандемии", - написал Джонсон в Twitter в пятницу.

 

 

Теги: #g7 #великобритания
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