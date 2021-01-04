Политика

04:36 04.01.2021

Трамп продлил запрет на выдачу иммиграционных и рабочих американских виз

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Трамп продлил запрет на выдачу иммиграционных и рабочих американских виз

Президент США Дональд Трамп продлил запрет на выдачу некоторых иммиграционных и рабочих американских виз, которая должна была закончиться 31 декабря. Новые ограничения должны действовать до 31 марта, передает "Голос Америки".

"Влияние COVID-19 на рынок труда Соединенных Штатов и на здоровье американских общин является предметом постоянного национального беспокойства", - говорится в заявлении президента.

Как сообщается, ограничения распространяются на визы типа H-1B, которая дает право на работу высококвалифицированным работникам, в частности в сфере ИТ, L (выдается для трансфера в рамках одной компании), H-2B (для малоквалифицированных работников) и J-1 (выдается участникам образовательных программ ), а также членам их семей. Ограничения также касаются лотереи "Грин-карт"

Отмечается, что юристы и защитники прав иммигрантов призвали новоизбранного президента Джо Байдена отменить указ Трампа после инаугурации.

"Слишком много семей были разделены, и слишком многие мечты были разрушены из-за этого незаконного запрета. Мы продолжим бороться против этих ограничений в суде и призываем администрацию Байдена-Харрис в первый день отменить все ксенофобские прокламации президента Трампа, в том числе этот запрет", - прокомментировала основательница центра Justice Action и юрист Карен Тамлин..

Вместе с тем, в команде Байдена пока не ответили, собирается новоизбранный президент отменять указ Трампа.

В свою очередь, исследователь Института иммиграционной политики Сара Пирс отмечает, что иммиграционные вопросы могут не быть на первом месте для администрации Байдена. "Многие иммиграционных предписаний могут приниматься медленно, потому что в них очень много работы. Но я ожидаю, что они будут более открыты для виз H-1B, по крайней мере, отменят ограничения администрации Трампа", - подчеркнула она.

 

Теги: #выдача #сша #визы #запрет
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