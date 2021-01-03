Политика

16:34 03.01.2021

Джонсон исключает возможность нового референдума о независимости Шотландии в 2021 году

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Джонсон исключает возможность нового референдума о независимости Шотландии в 2021 году

Шотландцы еще не готовы к проведению нового референдума о независимости от Великобритании, считает британский премьер-министр Борис Джонсон.

"У них (в Шотландии - ИФ) в национальной атмосфере нет объединяющей силы, такому следует быть лишь раз за целое поколение", - приводят слова премьер-министра западные СМИ.

Он отметил, что референдум о продолжении членства Великобритании в ЕЭС состоялся в 1975 году, а референдум, приведший к Brexit, - в 2016 году. По словам Джонсона, в данном случае речь идет "о правильном временном промежутке".

Референдум по вопросу о независимости Шотландии прошёл 18 сентября 2014 года. Тогда 55% шотландцев проголосовали за то, чтобы Шотландия осталась в составе Великобритании.

Шотландская национальная партия, возглавляемая первым министром Шотландии Николой Стерджен, настаивает на проведении повторного референдума о независимости региона, ссылаясь на то, что большинство шотландцев проголосовали против выхода Великобритании из ЕС в 2016 году.

В недавнем интервью немецкой газете "Вельт" Стерджен заявила, что обязательно проведет второй референдум о независимости Шотландии, возможно, уже в 2021 году. Она выразила уверенность, что большинство шотландцев выскажется за выход из состава Великобритании. По словам Стерджен, после получения независимости Шотландия немедленно подаст заявку на повторное вступление в ЕС и будет принята туда в кратчайшие сроки.

Теги: #шотландия #джонсон
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