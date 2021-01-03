Политика

10:41 03.01.2021

Российская вакцина влечет за собой большие риски - Порошенко

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Российская вакцина влечет за собой большие риски - Порошенко

Применение российской вакцины от коронавируса в Украине недопустимо и создает значительные риски, власть обязана в ближайшие месяцы обеспечить массовую вакцинацию украинцев вакцинами проверенных мировых производителей, заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в интервью "5 каналу".

"У каждого представителя власти не должно быть ни дней, ни ночей, ни перерыва. Он должен ездить по всему миру, ко всем качественным производителям вакцины - кроме российских. Поскольку применение российской вакцины, наоборот, будет тянуть за собой риски", - сказал он.

Политик отметил, что в течение 2021 года от коронавируса необходимо вакцинировать все население Украины.

"Весной заканчивается период, когда облегчается распространение ковида. Естественный спад этой инфекции начинается с мая. Поэтому до апреля мы обязаны обеспечить минимум 22 миллиона доз вакцины. В течение всего года до 1 января мы должны провакцинировать всех", - отметил Порошенко.

Теги: #позиция #порошенко #вакцина
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