Укрепление международной поддержки Украины является главным приоритетом для дипломатов в 2021 - Жовква

Сохранение и укрепление международной поддержки Украины — приоритет номер один для дипломатической команды страны в 2021 году, заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины, дипломатический советник президента Игорь Жовква.

В статье "Приоритеты Украины во внешней политике в 2021 году", опубликованной в издании ZN.UA в субботу, замруководителя ОП пояснил, что ключевыми целями, определяющими приоритеты для внешней политики, будут "мир на деокуппированном Донбассе, Крым в составе нашего государства, Украина - активный международный игрок".

"Через развитие активного двустороннего сотрудничества со стратегическими партнерами — США, Великобританией, Германией, Францией, Канадой, Польшей, Литвой, Азербайджаном — мы будем работать над тем, чтобы Украина всегда имела в своем арсенале достаточно внешних инструментов и средств для уверенного преодоления мировых вызовов", - говорится в статье.

Украина также ставит ряд важных задач в двустороннем диалоге с ключевыми партнерами.

В статье отмечается, что Украину с официальным визитом 12 января планирует посетить новоизбранный президент Молдовы Майя Санду, в первом полугодии - президент Франции Эмманюэль Макрон.

Жовква также назвал основные задачи в отношениях с ЕС и НАТО.

"Среди важнейших задач в отношениях с ЕС на 2021 год — начало консультаций об обновлении Соглашения об ассоциации, а также подписание соглашения об Общем авиационном пространстве уже в начале 2021 года. В конце первого квартала 2021 года экспертная миссия ЕК сможет предоставить свои выводы о готовности Украины к заключению соглашения о "промышленном безвизе", и мы начнем выполнять соответствующие рекомендации; по результатам мы должны начать официальные переговоры о заключении этого соглашения. В 2021 году мы также намерены начать предметный диалог с ЕС о привлечении Украины к реализации Европейского зеленого соглашения", - говорится в статье.

В сфере отношений с НАТО Украина ставит задачу максимально использовать статус партнера НАТО с расширенными возможностями для приближения Украины к членству в Альянсе. "Ожидаем реакции партнеров на предложения по этому поводу, которые внес президент генеральному секретарю НАТО", - пояснил Жовква.

Киев также приложит усилия, чтобы уже в 2021 году состоялось полноценное заседание Комиссии Украина—НАТО на высшем уровне. "Ключевая наша задача на следующий год — учесть евроатлантические цели Украины в решениях лидеров стран — членов НАТО на очередном саммите Альянса", - подчеркнуто в статье.

Кроме того, замруководителя ОП назвал среди важных приоритетов реализацию интересов Украины в региональном измерении. Так, Киев планирует провести очередной Стратегический совет высшего уровня между Украиной и Турцией при сопредседательстве двух президентов уже в начале 2021 года.

Жовква также отметил, что будет отработан четкий алгоритм для получения Украиной статуса наблюдателя в инициативе "Триморье".

Кроме того, Киев готовится к проведению встречи лидеров Украины и Венгрии. "Она должна завершиться подписанием нового документа — своего рода взаимовыгодной дорожной карты наших отношений", - говорится в статье.

По информации замруководителя ОП, идет работа над организацией Азиатского турне президента Украины во втором полугодии 2021 года. "У нас много экономических интересов в Корее, Вьетнаме, Таиланде, Сингапуре — это и будут основные направления этого турне", - пояснил он.

Жовква напомнил, что в 2021 году украинцев ожидает ряд юбилейных мероприятий. Это 30-я годовщина восстановления Независимости Украины и о своей готовности осуществить визит в Украину сообщил Вселенский Патриарх Варфоломей.

Кроме того, высокопоставленные гости ожидаются в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра.