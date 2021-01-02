Украина нарабатывает новую Дорожную карту двухсторонних отношений с США – Жовква

Украина нарабатывает новую Дорожную карту двухсторонних отношений с США, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины, дипломатический советник президента Игорь Жовква.

"Уже сейчас мы нарабатываем новую содержательную Дорожную карту двусторонних отношений, которую должны обсудить и начать реализовывать уже в 2021 году", - написал Жовква в статье "Приоритеты Украины во внешней политике в 2021 году", опубликованной в издании ZN.UA.

Замруководителя Офиса президента подчеркнул, что целью Украины является выстраивание эффективного диалога с новой администрацией США на всех уровнях, в том числе наивысшем.

"В повестке дня остается официальный визит президента Украины в США", - отметил он.

Среди важных задач также налаживание системного диалога с представителями обновленного Конгресса ради дальнейшего укрепления двухпартийной поддержки Украины.

"Будем работать, чтобы обновленная политика США способствовала укреплению трансатлантического единства, усилению НАТО, расширению и укреплению безопасностной поддержки Украины", - отмечается в статье.

Отдельным блоком вопросов Жовква назвал новые экономические проекты между Украиной и США в сфере сельского хозяйства, энергетики, информационных технологий.