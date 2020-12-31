"Голос" в 2021 году сосредоточится на развитии инфраструктуры для вакцинации и реализации стратегии деоккупации Донбасса и Крыма – Рудик

Партия "Голос" намерена в новом 2021 году сосредоточиться на развитии инфраструктуры для масштабной вакцинации населения Украины от коронавируса, заявляет лидер политической силы, народный депутат Кира Рудик.

"Всеми силами будем реализовывать "План вакцинации", который представили в декабре. Парламент уже принял закон "Голоса" об ускоренном доступе к вакцине. В дальнейшем наши силы будут сосредоточены на развитии инфраструктуры для масштабной вакцинации населения. Также мы разработаем и представим более глобальный план борьбы с распространением коронавируса", - сказала Рудик агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Она подчеркнула, что в 2021 году главной для "Голоса" станет имплементация всех инициатив, которым партия дала старт в уходящем году, "особенно… касающихся борьбы с пандемией COVID-19 и его последствиями для экономики и бизнеса".

Лидер партии напомнила, что депутаты из фракции "Голос" разработали законопроект о масштабном тестировании медиков на COVID-19 и сохранили им зарплаты на время самоизоляции, продлили до 2022 года закупку лекарств и медицинских изделий через международные организации.

"Принимая бюджет на 2021 год, нашим депутатам удалось внести несколько поправок, которые облегчают работу бизнеса в условиях карантина, сосредотачивают средства от акцизов в руках местных бюджетов… В первом квартале следующего года мы вернемся к пересмотру госбюджета-21 и внесем еще несколько поправок, чтобы перебросить средства из второстепенных статей расходов на первоочередные: закупку вакцин и поддержку малого и среднего бизнеса", - отметила Рудик.

Политик пообещала, что в новом году "Голос" также представит план экономического роста.

В числе позитивов уходящего года лидер политсилы назвала результаты "Голоса" на местных выборах. "И в следующем году мы направим усилия для достижения результатов работы в тех местных советах, в которые прошли депутаты от "Голоса" - Киев, Львов, Ровно, Черкассы. А это - улучшение условий для роста предпринимательства, доступа к образованию и медицине. А также на борьбу с коррупционными схемами на местах и в центральных органах власти", - сказала она.

Народный депутат обратила внимание на то, что продолжится борьба и на геополитическом уровне. "Мы с коллегами по фракции "Голос" последовательно будем убеждать украинскую власть похоронить и так давно мертвые "минские договоренности" и не угождать России. "Минск" выгоден только Путину. Поэтому мы не медлили и подготовили для Украины альтернативу - "Стратегию холодной деоккупации Крыма и Донбасса". И в следующем году наши депутаты во главе с Сергеем Рахманиным (член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки – ИФ) сосредоточатся на его внедрении", - сказала она.

По мнению Рудик, в следующем году украинский парламент больше внимания будет уделять вопросам оккупированного РФ Крыма. "Депутаты "Голоса" собрали Крымскую платформу - теперь все фракции (кроме ОПЗЖ) вместе будут работать над проблемами оккупированного полуострова", - прогнозирует депутат.

Лидер партии также подчеркнула, что в 2021 году депутаты из "Голоса" будут продолжать планомерную борьбу с российскими информационными атаками и сосредоточатся на контрпропаганде. "В уходящем году мы напомнили властям о санкциях против российских соцсетей и заставили продолжить их. Но мы помним и о СМИ, которые финансирует Кремль, и которые работают в интересах нашего врага внутри страны", - сказал Рудик.