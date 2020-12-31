Политика

14:46 31.12.2020

Меркель заявила, что в этом году выступает с последним новогодним обращением

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Меркель заявила, что в этом году выступает с последним новогодним обращением

Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что в этом году выступает с последним новогодним обращением к гражданам, так как в следующем году больше не планирует претендовать на должность главы правительства ФРГ.

"Через девять месяцев будут выборы в бундестаг, на которых я не буду больше баллотироваться. Поэтому, по всем прогнозам, это последний раз, когда я могу обратиться к вам в качестве канцлера", - сказала Меркель.

По ее словам, она никогда за 15 лет нахождения у власти не проживала год так тяжело и не возлагала так много надежд на следующий год: причиной тому стала пандемия коронавируса COVID-19.

Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября 2021 года.

Теги: #меркель #германия
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