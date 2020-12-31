Политика

13:07 31.12.2020

Нормандский формат на уровне глав МИД жив, но РФ ввела его в медикаментозный сон - Кулеба

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Нормандский формат на уровне глав МИД жив, но РФ ввела его в медикаментозный сон - Кулеба

Нормандский формат на уровне министров иностранных дел жив, но находится в медикаментозном сне, в который его ввело Министерство иностранных дел РФ, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"На уровне министров иностранных дел он жив, но находится в медикаментозном сне. И в этот медикаментозный сон его положило Министерство иностранных дел РФ", - сказал Кулеба во второй части интервью "ТСН", опубликованном в четверг.

В то же время на вопрос о том, Нормандский формат еще "живой" или уже "мертвый", глава МИД ответил: "Живее всех живых".

"Россия всегда чего-то ждет. Глобально они ждут смерти Украины как государства. Мы должны быть здесь абсолютно откровенными. И на пути к этой цели они постоянно чего-то ждут. То смены власти в Украине, то смены власти в другой стране, то каких-то экономических кризисов. Это действительно их стратегия. Но на все эти ожидания ответ очень простой — не дождетесь. Украина будет, будет развиваться, как страна западного мира с очень крепкими и глубокими связями с Азией, Африкой, Латинской Америкой. Но юридически, политически мы будем принадлежать к западному миру. Когда Россия смирится с этим фактом, воспримет его, ей станет намного легче. России уже тоже трудно всю эту историю тянуть. Но, несмотря на то, какая у нее стратегия, мы должны гнуть свою линию", - отметил Кулеба.

По его словам, поэтому президент Украины постоянно подчеркивает — мир на украинских условиях.

"Если бы речь шла о том, чтобы принять мир на российских условиях — пожалуйста, в любой момент. Но позиция президента очень четкая по этому поводу. И мы получим мир на приемлемых для Украины условиях", - подчеркнул он.

 

Теги: #нормандский_формат #кулеба
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