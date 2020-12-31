Политика

13:00 31.12.2020

Антикоррупционная структура должна быть независимой, а не обслуживать коррупционеров во власти, отмечает Порошенко

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Антикоррупционная структура должна быть независимой, а не обслуживать коррупционеров во власти, отмечает Порошенко

Главным условием эффективной работы антикоррупционной инфраструктуры является ее независимость, а попытки власти подмять под себя правоохранительные органы разрушает доверие международных партнеров Украины, заявил лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время интервью на "5 канале".

"Я горжусь тем, что моя команда во времена моей каденции создала новую антикоррупционную инфраструктуру… В чем ценность этих законопроектов и этой антикоррупционной инфраструктуры? Она должна быть независимой. НАБУ должен быть независимым от всех. САП должна быть независимой. Высший антикоррупционный суд должен быть независимым. И для этого мы его создали через Совет добродетели, через совет международных экспертов. И именно поэтому я как автор законопроекта требую, чтобы парламент проголосовал мой закон о принципах формирования состава судей Конституционного суда. Через тот же Совет добродетели, Совет международных экспертов", - сказал он.

Политик убежден, что надо прекратить атаку, которую оказывает Офис президента на НАБУ и САП, "в частности, события последних дней, по делу Микитася, где проходит целый ряд высокопоставленных лиц, включая заместителя председателя Офиса президента Татарова". "Вместо того, чтобы немедленно уволить Татарова и обеспечить отсутствие влияния на расследование, он наоборот берет его под свою защиту", - отмечает Порошенко.

По его словам, нельзя допустить формирование президентом Владимиром Зеленским новой судебной ветви власти с "полностью своими людьми" и таким образом лишить ее независимости.

"Очень трудно завоевывать доверие со стороны наших партнеров. А это для нас абсолютно необходимый фактор. Потому что мы можем сотрудничать только тогда, когда есть доверие", - резюмировал Порошенко.

Теги: #порошенко #коррупция
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