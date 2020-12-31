Политика

12:08 31.12.2020

Ермак отмечает активность Украины на международной арене в 2020 году, несмотря на пандемию и карантин

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Ермак отмечает активность Украины на международной арене в 2020 году, несмотря на пандемию и карантин

Команда президента Владимира Зеленского активно работала на международной арене в 2020 году, несмотря на пандемию, написал в своей колонке на сайте LIGA.net руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак.

По его словам, экономизация внешней политики дала результат: несмотря на мировой кризис и закрытие границ, сокращение украинского экспорта было незначительным. "Мы существенно расширили сотрудничество с ключевыми партнерами", - подчеркнул Ермак.

Он напомнил, что в 2020 году Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями, а в сентябре успешно провела совместные беспрецедентные широкомасштабные военные учения.

По мнению руководителя Офиса президента, партнерство с США вышло на новый уровень, а саммит "Украина-ЕС" продемонстрировал, что Украина уверенно идет к полноправному членству в Евросоюзе. Также руководитель Офиса президента уверен, что Соглашение о свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией предоставит огромный толчок сотрудничества во всех сферах - от торговли и инвестиций в политическое взаимодействие. Визит Зеленского в Турцию руководитель Офиса президента также считает историческим: по его итогам существенно расширится сотрудничество в сфере безопасности и ВПК.

Ермак также отметил активность Украины в уходящем году на пути к миру. "Украина смогла полностью убедить международных партнеров в стремлении к миру на нашей земле, что мы делаем для этого все возможное, и точно не украинская сторона тормозит процесс", - отметил он.

Руководитель Офиса президента также отметил, что Украина в 2020 году вернула в мировую повестку дня и вопрос освобождения оккупированного Крыма.

Теги: #внешняя_политика #ермак
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