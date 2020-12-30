ВСК Рады инициирует отстранение руководителя Луганской ГСЧС от обязанностей

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области обратится к главе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечеткину с просьбой отстранить от обязанностей руководителя ГСЧС Луганской области Михаила Пшика.

"Сегодня на заседании ВСК было принято решение направить письмо главе ГСЧС Украины с просьбой отстранить от обязанностей руководителя ГСЧС Луганской области Михаила Пшика", - рассказал член ВСК, народный депутат фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По словам народного депутата, члены ВСК также приняли решение "пригласить на следующее заседание комиссии главу Луганской областной государственной администрации - руководителя областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая и вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова".

Ткаченко сообщил, что члены ВСК заслушали директора департамента по вопросам гражданской защиты и территориальной обороны Луганской облгосадминистрации Александра Чалого.

Как сообщалось, Верховная Рада 2 декабря создала ВСК по расследованию причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области, а также действий или бездеятельности Луганского областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Луганской областной военно-гражданской администрации.

В июле и октябре 2020 года в Луганской области на территории, подконтрольной украинской власти, произошли масштабные пожары, которые привели к человеческим жертвам, уничтожению частного имущества жителей и выгоранию больших территорий лесных массивов. В октябре при пожарах погибли 11 человек, пострадало 19, в том числе 3 сотрудника ГСЧС. Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.

В ноябре в Главном управлении и других структурных подразделениях ГСЧС в Луганской области прошли обыски в рамках дела о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия во время масштабных пожаров в Луганской области. Как сообщается на сайте Государственного бюро расследований (ГБР), следствие установило, что одной главных причин пожаров было системное хищения топлива под руководством облуправления ГСЧС.

Луганская облпрокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, и присвоения чужого имущества путем злоупотребления служебным положением (ч.2 ст.367, ч.2 ст.191 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование осуществляется следователями территориального управления ГБР в Краматорске.