Политика

18:45 30.12.2020

Зеленский назначил Майко послом Украины в Туркменистане

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Зеленский назначил Майко послом Украины в Туркменистане

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Виктора Майко послом Украины в Туркменистане. Документ №610/2020 был обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Майко Виктора Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Туркменистане", - указывается в тексте документа.

Виктор Майко ранее уже занимал должность посла Украины в Туркменистане с марта 2005 по май 2010 года. Также с мая 2006 по май 2010 был послом Украины в Афганистане по совместительству.

В июле 2019 года Зеленский уволил Валентина Шевалева с должности посла Украины в Туркменистане.

3 ноября 2020 года временным поверенным по делам Украины в Туркменистане был назначен Александр Гончаров.

Теги: #туркменистан #посол
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