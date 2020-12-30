Политика

18:28 30.12.2020

Джонсон подписал соглашение об отношениях Великобритании и ЕС после Brexit

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Джонсон подписал соглашение об отношениях Великобритании и ЕС после Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду поставил подпись под соглашением об отношениях Евросоюза с Великобританией после Brexit, сообщает британский канал Sky News.

По словам Джонсона, соглашение - "начало прекрасных отношений между Великобританией и нашими друзьями и партнерами в Европейском союзе".

От имени Европейского союза соглашение ранее в среду подписали председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Соглашение получило одобрение британской Палаты общин. В ближайшие часы "зеленый свет" договоренностям, как ожидается, даст и Палата лордов.

Что касается рассмотрения соглашения Европарламентом (ЕП), ранее председатель ЕП Давид Сассоли заявил, оно не состоится в этом году, поскольку было заключено в последний момент, и у европарламентариев недостаточно времени для изучения документа.

В понедельник состоялось совещание Сассоли и председателей европарламентских фракций с участием главы Еврокомиссии фон дер Ляйен и координатора ЕС на переговорах с Великобританией Мишеля Барнье. По итогам этого совещания стало известно, что Европарламент рассчитывает в марте 2021 года ратифицировать достигнутое с Великобританией соглашение.

В подписанный пакет документов входит соглашение о торговле и сотрудничестве между Европейским союзом и Европейским сообществом по атомной энергии (Евратомом), с одной стороны, и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии - с другой; соглашение между Европейским союзом и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии о процедурах безопасности для обмена и защиты секретной информации; соглашение между правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Европейским сообществом по атомной энергии (Евратомом) о сотрудничестве в области безопасного и мирного использования ядерной энергии.

Ранее Совет ЕС принял решение о подписании данных документов и об их применении на временной основе с 1 января 2021 года.

 

Теги: #соглашение #подпись #джонсон
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