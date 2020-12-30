Политика

17:40 30.12.2020

Зеленский назначил Пристайко постпредом Украины при Международной морской организации

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Зеленский назначил Пристайко постпредом Украины при Международной морской организации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Вадима Пристайко постоянным представителем Украины при Международной морской организации.

Соответствующий указ №611/2020 был обнародован на сайте президента в среду.

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Пристайко Вадима Владимировича постоянным представителем Украины при Международной морской организации (IМО) по совместительству", - указывается в тексте документа.

Пристайко занимал должность министра иностранных дел в правительстве Алексея Гончарука (с 29 августа 2019 по 4 марта 2020 года). 4 марта 2020 года был назначен вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Занимал должность до 4 июня 2020 года, после чего был назначен на должность посла Украины в Великобритании.

Теги: #imo #пристайко
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