Политика

17:21 30.12.2020

Палата общин одобрила соглашение об отношениях Лондона и Брюсселя после Brexit

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Палата общин одобрила соглашение об отношениях Лондона и Брюсселя после Brexit

Члены Палаты общин Великобритании в среду большинством голосов утвердили законопроект о соглашении по дальнейшим отношениям Лондона и Брюсселя после выхода страны из Евросоюза.

За это выступили как консерваторы, так и находящиеся в оппозиции лейбористы. В итоге за проект проголосовал 521 парламентарий, против - 73 депутата.

В подписанный пакет документов входят соглашение о торговле и сотрудничестве между Европейским союзом и Европейским сообществом по атомной энергии (Евратомом), с одной стороны, и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии - с другой; соглашение между ЕС и Великобританией о процедурах безопасности для обмена и защиты секретной информации; соглашение между правительством Великобритании и Европейским сообществом по атомной энергии (Евратомом) о сотрудничестве в области безопасного и мирного использования ядерной энергии.

Ранее Совет ЕС принял решение о подписании данных документов и об их применении на временной основе с 1 января 2021 года.

Что касается рассмотрения соглашения Европарламентом (ЕП), ранее председатель ЕП Давид Сассоли заявил, оно не состоится в этом году, поскольку было заключено в последний момент, и у европарламентариев недостаточно времени для изучения документа.

В понедельник состоялось совещание Сассоли и председателей европарламентских фракций с участием главы Еврокомиссии фон дер Ляйен и координатора ЕС на переговорах с Великобританией Мишеля Барнье. По итогам этого совещания стало известно, что Европарламент рассчитывает в марте 2021 года ратифицировать достигнутое с Великобританией соглашение о будущих отношениях сторон.

Подданные Соединенного Королевства 23 июня 2016 года проголосовали за выход страны из ЕС. Великобритания официально уведомила Европейский совет 29 марта 2017 года о своем намерении покинуть Евросоюз. Евросовет 17 октября 2019 года одобрил соглашение о выходе Великобритании, согласованное участниками переговоров с обеих сторон. Он также одобрил политическую декларацию о рамках будущих отношений между ЕС и Великобританией.

Соединенное Королевство покинуло Евросоюз 31 января 2020 года. Соглашение о выходе вступило в силу 1 февраля 2020 года. Переговоры о будущем партнерстве между ЕС и Великобританией начались 2 марта 2020 года. В июне 2020 года Великобритания решила не добиваться продления переходного периода. Таким образом, переходный период Brexit закончится 31 декабря 2020 года.

Теги: #великобритания #ес
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