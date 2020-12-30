Секретарь Харьковского горсовета обещает 31 декабря обратиться в Раду насчет внеочередных выборов мэра

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов обещает, что обращение в Верховную Раду с просьбой назначить внеочередные выборы городского головы будет подано в четверг, 31 декабря.

"Сегодня юристы готовят соответствующее обращение, потому что у нас есть 15 дней (со дня смерти городского головы - ИФ) по закону. Поэтому завтра я подпишу соответствующее обращение и оно будет направлено в Верховный Совет", - сказал он журналистам в среду.

Терехов ушел от ответа на вопрос, намерен ли он баллотироваться на пост городского головы в случае назначения внеочередных выборов.

"Когда будут назначены выборы, тогда вы увидите, кто будет выдвигаться, как и в какие сроки", - сказал секретарь горсовета.

Он также отказался комментировать возможное участие во внеочередных выборах городского головы экс-мэра Харькова Михаила Добкина.

Как известно, закон "О местном самоуправлении" предусматривает, что в случае смерти городского головы не позднее, чем на пятнадцатый день, человек, исполняющий его полномочия (секретарь горсовета) обращается в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов.

Как сообщалось, 16 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес скончался на 62-м году жизни в берлинской клинике "Шарите", где проходил лечение после осложнений от COVID-19.