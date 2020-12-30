Политика

14:18 30.12.2020

Европейский план для "демократической Беларуси" включает безвиз - оппозиция

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Европейская комиссия (ЕК) разрабатывает комплексный план поддержки "демократической Беларуси", который, в том числе, предполагает введение безвизового режима для граждан республики, помощь стране при вступлении в ВТО, заявил журналистам в среду представитель экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской по экономическим реформам Алесь Алехнович.

"План ЕС включает такие направления, как финансирование для частного бизнеса, крупные инфраструктурные проекты, развитие трансграничных и других, в том числе экологических проектов, в рамках инициативы "Восточное партнерство", а также безвизовый режим для белорусов и поддержку для вступления республики во Всемирную торговую организацию", - сказал Алехнович во время пресс-конференции в режиме онлайн.

По словам Алехновича, кабинет представителей Тихановской находится в постоянном контакте с Еврокомиссией, которая разрабатывает план. "На экспертном уровне мы обмениваемся информацией о ситуации в Беларуси, о приоритетных направлениях реформ, а также поддержки белорусской экономики", - рассказал он.

"ЕС, европейские банки - это Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк - не единственные, кто готовы помогать Беларуси. Как только политический кризис будет разрешен, мы можем рассчитывать на поддержку со стороны Международного валютного фонда, Всемирного банка, многих демократических стран, а также международных инвесторов и белорусской диаспоры", - утверждает представитель Тихановской.

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. Запад не признает Лукашенко законно избранным президентом.

Теги: #оппозиция #еврокомиссия #беларусь
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