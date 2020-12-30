Елена Шуляк назначена главой Коордсовета по решению проблемных вопросов градостроительства

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства, назначив Елену Шуляк его главой.

Соответствующий указ №606/2020 глава государства подписал 29 декабря, сообщается на сайте Офиса президента.

Секретарем совета назначен руководитель Координационного центра обеспечения взаимодействия с Кабинетом министров Владимир Кладиев.

В состав совета также вошли министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов, глава исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили, первый заместитель главы Службы безопасности Украины Василий Малюк, заместитель директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачов, заместитель министра юстиции по вопросам горегистрации Ольга Онищук, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко и советник Вадим Потаев, а также общественный деятель Карл Стурен.