Президент подписал закон об отсрочке налогообложения для КИК

Президент Украины Владимир Зеленский в среду подписал закон с ограничениями применения принципа деловой цели и отсрочкой ее применения на 2022 год, а также переносом введения налогообложения контролируемых иностранных компаний (КИК) с 2021-го на 2022 год (законопроект 4065).

Закон возвращен в парламент с подписью президента, свидетельствует информация на сайте парламента.

"Законопроект № 4065 подписан президентом и вернулся в Верховную Раду. Вопреки всем недоброжелателям, закон вступит в силу до Нового года", - прокомментировал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Телеграм-канале.

Согласно закону, на 1 января 2021 года переносится действие обновленных правил постоянных представительств иностранных компаний, которые уже фактически начали действовать с 23 мая 2020 года. Помимо этого, закон содержит отсрочку применения деловой цели на 2022 год и сужает ее до операций с компаниями из низконалоговых юрисдикций и выплате роялти.

Как сообщалось, народные депутаты Антон Яценко и Марьян Заблоцкий зарегистрировали проекты постановления об отмене решения парламента относительно принятия данного законопроекта во втором чтении, что заблокировало подписание закона. 29 декабря блокировка была снята из-за отзыва документов.