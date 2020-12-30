Политика

12:03 30.12.2020

Креминь: отмена госстатуса украинского языка на временно оккупированных территориях - нарушение прав человека

2 мин читать
Креминь: отмена госстатуса украинского языка на временно оккупированных территориях - нарушение прав человека

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявляет, что лишение украинского языка статуса государственного на оккупированных территориях является нарушением прав человека.

"На оккупированных территориях Украины отменено языковое законодательство, чем украинский язык был лишен статуса государственного. Это не только примитивная имитация процедур так называемой законотворческой деятельности оккупационного режима. Это нарушение прав человека, о чем уведомлены депутаты ПАСЕ, Верховный комиссар ОБСЕ", - сказал Креминь в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Омбудсмен выразил надежду на то, что информация, которую его Секретариат собирает вместе с уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой, станет предметом его ежегодного отчета в 2021 году, и будет растиражирована по всему миру.

"Крым, Донбасс - это Украина, а люди, которые там живут - украинцы. Никак их нельзя отделять. В том числе в языковом вопросе", - сказал Креминь, отвечая на вопрос, какой должна быть языковая политика на временно неподконтрольной территории Донбасса и Крыма после деоккупации.

В то же время, уполномоченный добавил, что на сегодня, прежде всего, нужно говорить о лучшем доступе детей со оккупированных территорий к украинскому образованию.

На вопрос, нужно ли будет принимать определенные переходные положения закона о языке после деоккупации территорий, Креминь заявил, что этот вопрос к Верховной Раде.


Полный текст интервью с языковым омбудсменом Креминем будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #креминь #язык #крым #статус #ордло
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:35 30.12.2020
Языковой омбудсмен Креминь: Государство должно объявить 2021-й годом украинского языка

Языковой омбудсмен Креминь: Государство должно объявить 2021-й годом украинского языка

11:39 30.12.2020
Креминь допускает, что в перспективе может появиться добровольный экзамен на уровень владения госязыком

Креминь допускает, что в перспективе может появиться добровольный экзамен на уровень владения госязыком

10:23 30.12.2020
Госбюджет-2021 не предусматривает выделения средств на курсы по бесплатному изучению украинского - Креминь

Госбюджет-2021 не предусматривает выделения средств на курсы по бесплатному изучению украинского - Креминь

09:50 30.12.2020
Языковой омбудсмен Креминь: государство должно объявить 2021-й годом украинского языка

Языковой омбудсмен Креминь: государство должно объявить 2021-й годом украинского языка

09:49 29.12.2020
В ОРДЛО 251 гражданин Украины ожидает освобождения из плена - омбудсмен

В ОРДЛО 251 гражданин Украины ожидает освобождения из плена - омбудсмен

09:44 29.12.2020
Закон о продлении особого статуса Донбасса до конца 2021 года вступил в силу

Закон о продлении особого статуса Донбасса до конца 2021 года вступил в силу

21:20 24.12.2020
Кулеба: Оккупированный Крым очень дорого обходится России и будет обходиться еще дороже

Кулеба: Оккупированный Крым очень дорого обходится России и будет обходиться еще дороже

10:42 24.12.2020
Зеленский подписал закон, продляющий действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

Зеленский подписал закон, продляющий действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

13:49 22.12.2020
Языковой омбудсмен возмущен из-за законопроекта об отмене штрафов за отказ предоставлять услуги на госязыке

Языковой омбудсмен возмущен из-за законопроекта об отмене штрафов за отказ предоставлять услуги на госязыке

16:38 21.12.2020
Прокуратура АР Крым арестовала 32 судна за незаконное пересечение границы полуострова

Прокуратура АР Крым арестовала 32 судна за незаконное пересечение границы полуострова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский уволил Сергийчука с поста главы Черкасской ОГА

Зеленский уволил Кривоноса с должности замсекретаря СНБО

Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС на два месяца

Совет ЕС разрешил подписать и утвердил временное применение соглашения с Великобританией

Кулеба: Украина продолжит свой путь как часть Запада, потому что ее разрыв с «русским миром» окончательный

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент подписал закон об отсрочке налогообложения для КИК

Украине необходимо двойное гражданство, но не с государством-агрессором - глава МИД

В Раду проходят 4 партии, еще три балансируют на грани – опрос КМИС

Кулеба: В начале 2021 года в Киеве состоится встреча глав МИД Люблинского треугольника

Главы Евросовета и Еврокомиссии подписали пакет соглашений по отношениям ЕС и Великобритании

Визит Орбана в Украину остается на повестке дня - Кулеба

Стратегия устойчивого развития судебной системы на 2021-2025 передана на рассмотрение Зеленскому

Зеленский уволил Сергийчука с поста главы Черкасской ОГА

В группе "Довира" считают главной целью Рады в 2021 работу по выведению бизнеса из тени

Арестович об увольнении Кривоноса: На своей должности себя не проявил и провалил подготовку законопроекта о теробороне

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА