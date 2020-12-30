Политика

11:21 30.12.2020

Украине необходимо двойное гражданство, но не с государством-агрессором - глава МИД

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Украине необходимо двойное гражданство, но не с государством-агрессором - глава МИД

Украине необходимо двойное гражданство, чтобы сохранить связь с миллионами украинцев, которые выехали и начали новую жизнь в других странах, однако не с Российской Федерацией, являющейся государством-агрессором, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Если мы уже не можем удержать их географически в Украине, давайте тогда удержим их ментально и юридически в нашем украинском пространстве. Безусловно, речь не может идти ни о каком двойном гражданстве с государством-агрессором. Это табу. Это закрытая тема. И это должно быть четко КАПСЛОКОМ в законе прописано", - сказал Кулеба в интервью "ТСН", опубликованном в среду.

По его словам, безусловно, должны быть серьезные фильтры для получения двойного гражданства, чтобы нельзя было этим манипулировать, чтобы все было четко урегулировано.

"Но я еще раз хочу подчеркнуть, что вопрос двойного гражданства — это вопрос сохранения украинской идентичности в мире и использования возможностей иностранных украинцев для развития Украины. Если мы этого не сделаем, то потеряем всех этих людей, этот потенциал. Я видел конкретные примеры в той же Франции, когда родители украинцы и держатся украинского общества, но их маленькие дети уже растут франкофонами, и их очень трудно удерживать в украинском поле", - пояснил министр.

 

Теги: #позиция #кулеба #двойное_гражданство
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