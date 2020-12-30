Стратегия устойчивого развития судебной системы на 2021-2025 передана на рассмотрение Зеленскому

На рассмотрение президенту Украины Владимиру Зеленскому передана Стратегия устойчивого развития судебной системы на 2021-2025 годы, разработанная Комиссией по вопросам правовой реформы с привлечением представителей экспертной среды.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Стратегия предлагает пути решения пяти основных блоков вопросов, связанных с реформированием системы правосудия.

"Первый блок касается улучшения механизмов доступа граждан к правосудию. Для этого предлагается провести аудит системы местных судов, по результатам которого пересмотреть их сеть с учетом административно-территориальной реформы, экономической обоснованности и спроса на судебные услуги", - сказано в сообщении.

Так, второй блок вопросов предполагает совершенствование процесса судопроизводства. В частности, предлагается введение института суда присяжных; внедрение механизма пересмотра приговоров в отношении лиц, осужденных к пожизненному или иному длительному лишению свободы; введение института жалобы на несоблюдение разумных сроков рассмотрения дел в судах и в дальнейшем - института выплат за счет бюджета компенсаций участникам судебного процесса за нарушение сроков. Отдельно указывается на необходимость скорейшего развития электронного судопроизводства.

"Отдельным блоком вопросов является деятельность Верховного суда. Так, в Стратегии предусматривается совершенствование института образцового дела и введение института пилотного (модельного) решения Верховного суда; совершенствование порядка обращения Верховного суда в Европейский суд по правам человека для запроса консультативных заключений по принципиальным вопросам; решается вопрос о статусе судей высших судов, которые прекратили деятельность и ликвидируются, и тому подобное", - говорится в сообщении.

Также в Стратегии выделен вопрос судебной независимости и подотчетности. Предлагается оптимизация системы органов судебной власти путем создания автономных кадрового и дисциплинарного органов; совершенствование механизмов проверки членов органов судейского управления с возможным привлечением международных экспертов. Предлагается также реорганизация Государственной судебной администрации.

Помимо прочего, в Стратегии рассматривается вопрос обеспечения судейской карьеры и ответственности судей.

"Предлагается: совершенствование квалификационных требований и процедуры отбора кандидатов на должность судьи местного суда; последовательность подходов в дисциплинарной практике по аналогичным нарушениям с одновременным совершенствованием процедурных гарантий судьи в дисциплинарном производстве; восстановление института ответственности судей за вынесение заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления и другие мероприятия", - сообщили в пресс-службе главы государства.