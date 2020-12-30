В группе "Довира" считают главной целью Рады в 2021 работу по выведению бизнеса из тени

Главной целью работы Верховной Рады в 2021 году является принятие законопроектов о выведении работы бизнеса из тени и о предоставлении честно работающим предпринимателям условий для развития, считают в депутатской группе "Довира".

"Главной целью работы парламента в следующем году я бы назвал принятие таких законопроектов, которые, во-первых, были бы направлены на выведение работы бизнеса из тени и минимизацию потерь государственного и местных бюджетов, а, во-вторых, дали бы официальному, честно работающему бизнесу все условия для развития", - сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" глава депутатской группы "Довира" Олег Кулинич.

По его словам, только благодаря этому Украина сможет прийти к нормальным социальным стандартам, поскольку "пока средства идут мимо бюджета, а бизнес работает в "сером секторе", повышение социальной поддержки граждан ждать просто неоткуда".

При этом Кулинич считает, что нужно продолжать процесс децентрализации, ведь после местных выборов произошло очень много изменений в системе управления, которые требуют внимания со стороны как исполнительной, так и законодательной власти.

Вместе с тем глава "Довиры" подчеркнул, что в законодательном плане в 2021 году их группа, прежде всего, ожидает решения вопроса по уменьшению налоговых злоупотреблений, в том числе так называемых "скруток" НДС.

"Важным шагом в этом направлении стал соответствующий закон, принятый в конце нынешнего года. Напомню: ежегодно государство теряет на этих "скрутках" 13-14 млрд грн только в аграрном секторе экономики, а в целом же их объем может составить, по данным различных аналитиков, до 40-50 млрд грн. Таким образом, несуществующий НДС составляет до 10% всего возмещенного", - объяснил Кулинич.

В то же время, отметил он, от снижения НДС по некоторым видам сельхозпродукции с 20% до 14%, введенного вышеупомянутым законом, ни доходы бюджета, ни потребители никак не пострадают, "ведь речь в данном случае идет исключительно об экспортно ориентированном сельскохозяйственном сырье, которое не реализуется конечному потребителю".

Также "Довира" ожидает введения прозрачной государственной поддержки АПК, ведь государство давно уже должно пересмотреть подходы к ней.

"Основными принципами господдержки должны наконец-то стать справедливость и максимальная цифровизация. Например, при содействии Всемирного банка и Евросоюза в Украине должна быть создана единая система государственной поддержки аграриев, которая значительно упростит подачу соответствующих документов, а также объединит всю существующую информацию, содержащуюся в реестрах, и которая важна для агрария", - уточнил парламентарий.

При этом, подытоживая работу парламента в 2020 году, Кулинич отметил, что она была в значительной степени подкорректирована под форс-мажорные обстоятельства - это и пандемия коронавируса, и связанный с ней экономический кризис.

"Поэтому очень многие решения Рады в 2020 году были направлены именно на оперативное преодоление последствий коронакризиса и связанного с ним локдауна. Соответственно, даже очень актуальные для нашей страны вопросы социального обеспечения, медицины, образования, налоговых изменений, децентрализации, к сожалению, отошли на второй план, потому что как первоочередные голосовались именно "антиковидные" законы. Плюс сама Рада неоднократно "брала паузы" в связи с пандемией", - прокомментировал он.

Также политик обратил внимание на то, что очень много времени парламент в уходящем году потратил на принятие законов, "искусственно "заспамленных" правками, чтобы затянуть процесс их рассмотрения", что тоже является одним из минусов законодательной работы в уходящем году.

С другой стороны, лидер группы "Довира" назвал большим разочарованием непринятие законопроекта №2194, поскольку "земельная децентрализация и ряд других крайне важных для нашей системы земельных отношений изменений снова откладывается, а сам законопроект отправлен на повторное второе чтение".

Кроме того, Кулинич считает важным то, что Рада наконец-то приняла компромиссный законопроект №4439-д, который хотя бы частично снял с "повестки дня" проблему ФЛП.

"Но здесь еще нужно много над чем работать, ведь сам малый бизнес имеет ряд других требований по корректировке налогового законодательства. Ну и в этой ситуации действительно важно четко разграничить малый бизнес и те крупные компании, которые используют ФЛП как способ минимизации налоговой нагрузки", - добавил он.