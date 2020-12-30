Арестович об увольнении Кривоноса: На своей должности себя не проявил и провалил подготовку законопроекта о теробороне

Внештатный советник главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны Алексей Арестович прокомментировал увольнение Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"На своей новой должности себя не проявил, и решением секретаря СНБО несколько месяцев назад был подан на увольнение и возращение в распоряжение Министра обороны Украины. В частности, С.Кривонос провалил подготовку законопроекта о территориальной обороне, был отстранён с позиции руководителя рабочей группы по подготовке закона и заменён генерал-полковником М.Ковалем. После этого начал интриговать против нового закона, разработка которого была назначена указом президента, и, нарушая понятия офицерской чести, занялся организацией политической кампании, направленной на дискредитацию высшего военно-политического руководства Украины", - написал Арестович на своей странице в "Фейсбуке".

По словам Арестовича, теперь оценку действиям Кривоноса вынесет министр обороны Украины Андрей Таран, который определит дальнейшее место военнослужащего, нарушающего законодательство Украины в системе Вооружённых сил.

Также советник главы ОП отметил, что Кривонос проходит свидетелем по делу о "попытке организации государственного переворота" в Украине в 2017 году.

"Правоохранительным органам Украины предстоит ещё определить в рамках уголовного дела о попытке организации государственного переворота в 2017 году, по которому С.Кривонос проходит "свидетелем", был ли он там свидетелем или соратником организаторов?", - подчеркнул Арестович.