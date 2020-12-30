Политика

00:30 30.12.2020

Кривонос о своем увольнении: Можно уволить человека с должности, но человека с человека не уволить

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Кривонос о своем увольнении: Можно уволить человека с должности, но человека с человека не уволить

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) генерал-майор Сергей Кривонос прокомментировал свое увольнение с должности.

"Можно уволить человека с должности, но человека с человека не уволить! Спасибо президенту Украины за новогодний подарок", - написал Кривонос в своем "Фейсбуке".

Как сообщалось, Зеленский уволил Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ № 604/2020 глава государства подписал 29 декабря.

Теги: #снбо #украина #кривонос #увольнение
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