Кривонос о своем увольнении: Можно уволить человека с должности, но человека с человека не уволить

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) генерал-майор Сергей Кривонос прокомментировал свое увольнение с должности.

"Можно уволить человека с должности, но человека с человека не уволить! Спасибо президенту Украины за новогодний подарок", - написал Кривонос в своем "Фейсбуке".

Как сообщалось, Зеленский уволил Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ № 604/2020 глава государства подписал 29 декабря.