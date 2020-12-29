Политика

22:20 29.12.2020

Отстранив главу КС Тупицкого, Зеленский действовал в рамках своих полномочий - представитель президента в суде

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Отстранив главу КС Тупицкого, Зеленский действовал в рамках своих полномочий - представитель президента в суде

Президент Украины Владимир Зеленский, отстраняя главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должностных обязанностей, действовал в рамках своих полномочий.

"Действовал ли президент Украины (Владимир Зеленский – ИФ) в пределах своих конституционных полномочий, принимая решение о временном отстранении судьи КСУ А. Тупицкого от должности судьи? Безусловно, да! Ведь в соответствии с частью 3 ст. 154 УПК Украины, лицо, подозреваемое в совершении преступления и которое назначается президентом Украины, может быть отстранено от должности президентом по ходатайству прокурора", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель президента в КС Федор Вениславский.

По его словам, указ Зеленского об отстранении Тупицкого от должности судьи КС является очень взвешенным и ответственным.

"(Это – ИФ) вынужденный шаг в ответ на ходатайство Офиса Генерального прокурора Украины - для обеспечения установления истины в ЧПС расследования соответствующих уголовных производств. Ведь после вручения Офисом Генерального прокурора Украины подозрения о преступлении, процессуальный статус господина Тупицкого существенно изменился - теперь он подозреваемый в совершении нескольких преступлений против правосудия!", - подчеркнул Вениславский.

Он отметил, что подозреваемый в таких преступлениях не может участвовать в осуществлении Конституции судопроизводства, а общественность не готова признать решения КС при участии судьи, являющегося подозреваемым в преступлениях против правосудия.

"Получив обращение, президент Украины, пришел к однозначному выводу о необходимости немедленного отстранения А. Тупицкого от должности судьи КСУ, поскольку его пребывания на этом посту на время досудебного расследования представляет реальную угрозу не только объективности предварительного расследования, но и национальной безопасности государства в целом. При этом, соответственно с Конституцией Украины, президент издает указы во исполнение Конституции и законов Украины. КПК - это закон Украины. А в соответствии с пунктом 31 ст. 106 Конституции Украины, президент Украины осуществляет иные полномочия, предусмотренные Конституцией. Таким образом, президент Украины в полном соответствии со своими конституционными полномочиями во исполнение ст. 154 УПК Украины издал указ о временном отстранении судьи КСУ О.Тупицького с должности", - подытожил представитель президента в КС.

Теги: #отстранение #тупицкий #украина #кс
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