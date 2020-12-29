В "Слуге народа" считают справедливым и "единственным выходом" отстранение Тупицкого с должности судьи КС

Во фракции "Слуга народа" считают справедливым и "единственным выходом из сложившейся ситуации" отстранение главы Конституционного суда Александра Тупицкого с должности судьи Конституционного суда, заявляет заместитель главы Комитета по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко.

"С точки зрения нравственности и справедливости - Тупицкий сам должен был уйти в отставку или обратиться в КС, чтобы его отстранили крайней мере на время расследования. Но мы видим человека, который банально и жадно держится за свое кресло, поэтому другого выхода из ситуации, наверное, нет", - цитирует пресс-служба политсилы слова Янченко в телеграм-канале.

Нардеп пояснила, что Тупицкого отстранили от исполнения обязанностей именно судьи, то есть процессуально он не может присутствовать на судебных заседаниях.

"Отстранение на два месяца обусловлено существующей юридической процедурой. Но поскольку в основе этого отстранения лежит высказанное ему прокуратурой подозрение криминального характера, отстранение может быть продлено и на следующие два месяца. До обязательного увольнения в связи с очевидным конфликтом интересов и невозможностью исполнять обязанности судьи лицом, которого подозревают в совершении преступлений", - рассказала депутат.

По словам Янченко, необходимо найти выход из сложившегося конституционного кризиса.

"Поэтому поддерживаю решение президента Владимира Зеленского, считаю этот шаг справедливым и таким, что сделан в интересах Украины", - отмечает нардеп.

Как сообщалось, Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца.