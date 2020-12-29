Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС на два месяца

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца.

"Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса", - цитирует Зеленского пресс-служба главы государства во вторник вечером.

Согласно информации, решение было принято после получения и обработки специалистами Офиса президента ходатайства Офиса генпрокурора, подписанного исполняющим обязанности генпрокурора, об отстранении судьи КСУ Тупицкого от должности сроком на два месяца.

Заместитель руководителя Офиса главы государства Андрей Смирнов отметил, что ходатайство было направлено на исполнение ст. 154 Уголовно-процессуального кодекса, которая предусматривает, что должностные лица, назначенные президентом Украины, отстраняются от должности по ходатайству прокурора, и решение принимает президент.

"Никаких оговорок о возможности его рассмотрения и принятия соответствующих решений нами не было установлено", - отметил он.

"Конечно, я поддерживаю решение президента об отстранении господина Тупицкого от должности судьи Конституционного суда. В первую очередь это вполне логичное продолжение того процесса, который мы начали в парламенте, когда собрали 226 подписей народных депутатов под обращением в КСУ с призывом добровольно уйти в отставку, потому что сейчас нет общественного доверия к этому институту", - отметил председатель фракции партии "Слуга народу" в Верховной Раде Давид Арахамия.

Он также добавил, что председателю КСУ было сообщено о подозрении от Офиса генпрокурора по статьям, которые демонстрируют конфликт интересов.

По мнению специалистов в области конституционного права, ни Конституция Украины, ни закон Украины о Конституционном суде не определяют особой процедуры такого процессуального действия, которой является отстранение судьи КСУ от выполнения должностных обязанностей, заметил представитель президента Украины в КС Федор Вениславский.

"Это не освобождение, это не прекращение его полномочий судьи, это временная мера, предусмотренная УПК Украины, статьей 154. Президент Украины во исполнение Конституции и законов Украины, согласно Конституции, издает указы. В соответствии со статьей 154 лицо, которое назначил на должность президент Украины, может быть на время досудебного расследования на срок до двух месяцев временно отстранено от своей должности. То есть президент Украины действует в полном соответствии со своими конституционными полномочиями, отстраняя господина Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца", - заявил Вениславский.