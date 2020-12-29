Политика

15:54 29.12.2020

Законопроект о столице может не собрать нужного числа голосов в Раде - нардеп Верещук

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Законопроект о столице может не собрать нужного числа голосов в Раде - нардеп Верещук

Законопроект о столице может не получить необходимой поддержки во время голосования в зале заседаний Верховной Рады.

"Мне кажется, что, к сожалению, пока этот законопроект не будет иметь достаточно голосов", - сказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина" народный депутат Ирина Верещук ("Слуга народа").

Вместе с тем она убеждена, что новый закон о столице нужен, поскольку законодательно урегулировать ряд вопросов все равно необходимо, "в частности, разделение полномочий городского головы и руководителя КГГА, устранение конфликта интересов".

Как сообщалось, 3 октября 2019 года Верховная Рада приняла законопроект №2143-3 "О Киеве - столице Украины" в первом чтении.


Полная версия интервью с народным депутатом из фракции "Слуга народа" Ириной Верещук будет опубликована на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #законопроект #столица #верещук
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