Законопроект о столице может не собрать нужного числа голосов в Раде - нардеп Верещук

Законопроект о столице может не получить необходимой поддержки во время голосования в зале заседаний Верховной Рады.

"Мне кажется, что, к сожалению, пока этот законопроект не будет иметь достаточно голосов", - сказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина" народный депутат Ирина Верещук ("Слуга народа").

Вместе с тем она убеждена, что новый закон о столице нужен, поскольку законодательно урегулировать ряд вопросов все равно необходимо, "в частности, разделение полномочий городского головы и руководителя КГГА, устранение конфликта интересов".

Как сообщалось, 3 октября 2019 года Верховная Рада приняла законопроект №2143-3 "О Киеве - столице Украины" в первом чтении.



Полная версия интервью с народным депутатом из фракции "Слуга народа" Ириной Верещук будет опубликована на сайте агентства "Интерфакс-Украина"