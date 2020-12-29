Политика

11:34 29.12.2020

"Батькивщина" в 2021 году уделит много внимания налоговой реформе – Соболев

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"Батькивщина" в 2021 году уделит много внимания налоговой реформе – Соболев

Парламентская фракция "Батькивщина" намерена в 2021 году сосредоточиться, в частности, на особенностях проведения налоговой реформы в Украине.

"Без сомнения, как и всегда, мы будем уделять внимание, довольно существенное, налоговой реформе. Мы считаем, что абсолютно не задействованы те механизмы, которые позволили бы вывести из тени, из офшорных юрисдикций те миллиарды долларов, которые там скрываются и остаются необлагаемыми", – сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

С другой стороны, отметил политик, государство должно "носить на руках своего собственного инвестора, включая и малый, и микробизнес, а не бить налогами и издеваться над ними".

"Именно в этом и заключаются наши инициативы, которые касаются данной сферы. Думаю, что все это вместе даст возможность скорректировать бюджет уже в первом квартале следующего года, что в свою очередь позволит стране абсолютно по-другому развиваться, а не только бороться с последствиями", – уточнил он.

Также, говоря о планах фракции на работу в первом полугодии 2021 года, Соболев заметил, что ключевой вопрос заключается в том, "как вывести страну из того экономического пике, в котором она сейчас находится". При этом он почеркнул, что уже принятые Верховной Радой решения по предложению "Батькивщины" имеют долгосрочную процедуру.

"К сожалению, власть не до конца прислушалась к нашим предложениям, в частности относительно создания мощного антиковидного фонда, который позволил бы полностью сконцентрировать все вопросы не только касательно преодоления коронавирусного, но и экономического кризиса. При этом мы не должны забывать, что не меньшими являются угрозы и в отношении таких традиционных заболеваний, как сердечные, легочные, диабеты, и что количество людей, которые страдают от их осложнений и, к сожалению, умирают, в десятки раз превышают показатели, связанные с COVID-19", – добавил замглавы фракции.

Кроме того, подведя итоги уходящего года, Соболев назвал 2020-й одним из самых тяжелых для Украины за последнее десятилетние, если не принимать во внимание российскую агрессию 2014 и активные бои 2015 годов.

"Но этот год дает все-таки надежду на то, что уже в 2021-й мы входим намного лучше наученными. Да, мы сделали очень много ошибок, еще больше их сделала власть, но я думаю, что эти ошибки научили много чему и дают возможность рассчитывать на то, что грядущий год будет намного лучше, чем предыдущий. При этом стоит всегда понимать, что власть никогда не принимает решений, если граждане страны не равнодушны, поэтому, думаю, что в этом плане и этот, и следующий год будут достаточно показательными", – отметил политик.

При этом он особенно обратил внимания на второе полугодие 2020-го. По мнению Соболева, этот период стал неким показателем четкого сотрудничества проевропейски настроенных фракций в парламенте, когда "наконец-то и президент Зеленский, и парламентское большинство поняли, что только благодаря усилиям всех фракций (кроме тех, которые не понимают, что это Украинское государство) возможно наладить ситуацию в стране".

"Абсолютное большинство решений принималось почти в 300 и более голосов. Хотя, к сожалению, не обошлось и без ложки дегтя в виде решений, принятых в 230-235 голосов. Это решения, которые касались так называемого игорного бизнеса – мы видим уже последствия этого в стране. Это решения, которые принимались относительно купли-продажи земли. Ясно, что пока что последствий не будет видно, это они (власть, – ИФ) хотят запускать только в следующем году, хотя мягкий вариант купли-продажи земли сельскохозяйственного назначения до 100 га фактически ограничивает тех, кто планировал за счет этой сделки лишить своей же земли тех, кто ее обрабатывает", – уточнил замглавы "Батькивщины".

К негативам явлениям он также отнес вопросы, связанные с бюджетным формированием.

"К сожалению, ситуация с COVID-19 показала, что наиболее в результате данного кризиса потерял малый, средний бизнес, который потерял не просто внутренний рынок, а для которого эта ситуация стала угрожающей в плане ведения деятельности и тотальной безработицы", – объяснил парламентарий.

 

Теги: #планы #батькивщина
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