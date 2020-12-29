Политика

09:14 29.12.2020

В "Слуге народа" назвали главные достижения Рады в 2020 году

3 мин читать
В "Слуге народа" назвали главные достижения Рады в 2020 году

Открытие рынка земли, легализация игорного бизнеса, принятие законов о деривативах и о внутреннем водном транспорте, а также завершение первого этапа реформы децентрализации можно считать историческими достижениями Верховной Рады в 2020 году, сказал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия  в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

«Если проанализировать наши собственные ожидания и реализацию, то выполнили мы нашу программу примерно на 70%. Достижения, которые можно считать историческими, – это в первую очередь, открытие рынка земли, чего на протяжение 30 лет не могла сделать ни одна политическая сила, это также принятие закона о внутреннем водном транспорте, поскольку у нас этот вопрос не был урегулирован, то река в Украине была загружена всего лишь на 5%, тогда как в соседних странах – это 30-35%, а вообще во всем мире судоходные реки – это дольно крупный транспортный узел, через который проходит огромное количество грузов, что сохраняет в том числе и дороги, так как это самый дешевый вид транспорта», – отметил депутат.

Среди важных решений парламента в уходящем году, со слов Арахамии, – принятие закона о деривативах и финансовых рынках. Политик подчеркнул, что «десять лет не могли в Украине принять этот закон, который мало понятен простому гражданину, но следствия его принятия мы увидим уже в 2021 году».

Вместе с тем он обратил внимание и на закон о легализации игорного бизнеса в Украине.

«Он в теневом виде существовал, вообще без каких-либо платежей, и стимулировал коррупцию. Наконец-то выходит из тени и люди начинают приобретать лицензии», – заметил Арахамия.

Также парламентарий акцентировал и на завершении первого этапа реформы децентрализации. Так, в «Слуге народа» убеждены, что предусмотренное ею укрупнение районов позволит государству сэкономить около 10 млрд грн, которые пойдут в ОТГ, на громады, то есть «не на содержание чиновников, а на конкретные проекты, которые они смогут реализовывать для граждан».

Кроме того, Арахамия остановился и на «провалах» в работе Верховной Рады в 2020 году.

«Не успели с реформой СБУ, не успели создать Бюро экономической безопасности вместо фискальной службы, не успели принять во втором чтении закон о референдуме, не успели провести амнистию капиталов. Из крупных реформ это, пожалуй, все: в программе они уже практически на выходе, там 95% готовности, но из-за коронавируса пришлось отложить», – сказал он.

При этом глава фракции полагает, что в январе 2021-го парламент приступит к реализации намеченных планов.

«Думаю, что за первый квартал мы попытаемся это догнать. И надеюсь, что программу на следующий год даже перевыполним, чтобы догнать "хвост" 2020-го», – добавил Арахамия.

Ранее в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» Арахамия спрогнозировал, что Рада сможет в феврале принять во втором чтении и в целом законопроект №3613 о народовластии через референдум.

 

Теги: #арахамия #итоги
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:07 29.12.2020
В ОПЗЖ считают 2020-й годом "плохих законов"

В ОПЗЖ считают 2020-й годом "плохих законов"

09:51 25.12.2020
Арахамия прогнозирует, что Рада в феврале примет закон о референдуме

Арахамия прогнозирует, что Рада в феврале примет закон о референдуме

16:02 17.12.2020
Рада может в январе рассмотреть назначение Витренко первым вице-премьером - министром энергетики - Арахамия

Рада может в январе рассмотреть назначение Витренко первым вице-премьером - министром энергетики - Арахамия

14:46 30.11.2020
Глава фракции "Слуга народа" надеется на рефинансирование в 2021г. евробондов на $1 млрд под гарантии США

Глава фракции "Слуга народа" надеется на рефинансирование в 2021г. евробондов на $1 млрд под гарантии США

15:38 29.11.2020
Арахамия: вероятность полного локдауна в Украине 90%

Арахамия: вероятность полного локдауна в Украине 90%

15:44 28.11.2020
Рада должна принять в целом компромиссный законопроект о возобновлении е-декларирования на следующей неделе - Арахамия

Рада должна принять в целом компромиссный законопроект о возобновлении е-декларирования на следующей неделе - Арахамия

15:05 28.11.2020
Все фракции поддерживают законопроект о процедуре увольнения директора НАБУ - Арахамия

Все фракции поддерживают законопроект о процедуре увольнения директора НАБУ - Арахамия

14:44 28.11.2020
Консультации касательно госбюджета-2021 начнутся на следующей неделе - нардеп

Консультации касательно госбюджета-2021 начнутся на следующей неделе - нардеп

14:42 28.11.2020
Арахамия: если "карантин выходного дня" не сработал, Рада на следующей неделе предложит его скорректировать

Арахамия: если "карантин выходного дня" не сработал, Рада на следующей неделе предложит его скорректировать

14:25 28.11.2020
Законопроект о поддержке малого и среднего бизнеса должен вступить в силу до 9 декабря - Арахамия

Законопроект о поддержке малого и среднего бизнеса должен вступить в силу до 9 декабря - Арахамия

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кулеба: Украина продолжит свой путь как часть Запада, потому что ее разрыв с «русским миром» окончательный

Зеленский подаст законопроект об ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства, предусматривающий лишение свободы, в январе – Ермак

Встреча советников глав государств "Нормандской четверки" может состояться в январе – Ермак

"Голос" предлагает ложь в декларациях занести в список правонарушений, за которые уголовное наказание неотвратимо – законопроект

Рада совместно с правительством наработали большой законопроект об установлении в Украине "честного" прожиточного минимума - нардеп Третьякова

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент Молдовы обещает через несколько дней предложить сценарий роспуска парламента

Закон о продлении особого статуса Донбасса до конца 2021 года вступил в силу

Железняк возглавил фракцию "Голос" (обновленная)

Кулеба: Украина продолжит свой путь как часть Запада, потому что ее разрыв с «русским миром» окончательный

Зеленский подаст законопроект об ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства, предусматривающий лишение свободы, в январе – Ермак

Встреча советников глав государств "Нормандской четверки" может состояться в январе – Ермак

"ОПЗЖ", "Слуга народа" и "Европейская солидарность" лидируют в рейтинге политических партий - опрос

"Голос" предлагает ложь в декларациях занести в список правонарушений, за которые уголовное наказание неотвратимо – законопроект

"Наш край" инициирует внеочередные сессии местных советов по Украине из-за повышения тарифов на тепло и газ

Законопроект о введении накопительных пенсий должен быть принят в 2021 году – нардеп Третьякова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА