Политика

16:21 28.12.2020

Кулеба: Украина продолжит свой путь как часть Запада, потому что ее разрыв с «русским миром» окончательный

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Кулеба: Украина продолжит свой путь как часть Запада, потому что ее разрыв с «русским миром» окончательный

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Киев способен найти компромиссы для мира с Россией, однако подчеркивает, что Украина окончательно порвала с "русским миром" и видит свой путь как часть Запада.

В интервью немецкому изданию Internationale Politik, отвечая на вопрос о том, что "предлагаемые украинские и российские условия мирного соглашения по-прежнему кажутся несовместимыми", Кулеба сказал: "Это искусство дипломатии. В истории есть много примеров того, как страны с несовместимыми позициями, наконец, пришли к соглашению спустя долгое время".

"Но мы ни в коем случае не отступим от двух основополагающих принципов. Во-первых, Украина никогда не откажется от Крыма или Донбасса. А во-вторых, Украина продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, потому что ее разрыв с «русским миром» окончательный. Все остальное - вопрос времени и дипломатии", - подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства.

 

Теги: #кулеба #политика #мид
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