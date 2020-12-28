Политика

14:53 28.12.2020

Зеленский подаст законопроект об ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства, предусматривающий лишение свободы, в январе – Ермак

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Зеленский подаст законопроект об ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства, предусматривающий лишение свободы, в январе – Ермак

Президент Украины Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду новый, ужесточающий ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства проект закона в январе 2021 года, заверил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Новый законопроект об ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства будет подан президентом в январе 2021 года. Этот законопроект будет предусматривать не ограничение свободы, а лишение ее", - сказал Ермак в интервью журналистам в понедельник.

Теги: #зеленский #ермак #закон #рада #коррупция
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