Встреча советников глав государств "Нормандской четверки" может состояться в январе – Ермак

Работа в Нормандском формате проходит безостановочно и встреча советников глав государств "Нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) может состояться уже в январе следующего года, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Встреча советников глав государств "Нормандской четверки" может состояться в январе 2021 года", - сказал Ермак в интервью журналистам в понедельник.

Он подчеркнул, что "работа в Нормандском формате не прекращается ни на день".

Ермак также сообщил, что работа по разминированию на 19 согласованных участках на Донбассе начнется с начала следующего года.

Глава ОПУ также подчеркнул, что "согласованы 4 зоны разведения на Донбассе".

Говоря ситуации с безопасностью на Донбассе, Ермак подчеркнул, что "от коронавируса умирает значительно больше людей, чем от военных действий".

Он также отметил, что в текущем году в украинские вузы поступили 2000 абитуриентов с отдельных районов Донецкой и Луганской областей.