Политика

14:22 28.12.2020

"ОПЗЖ", "Слуга народа" и "Европейская солидарность" лидируют в рейтинге политических партий - опрос

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"ОПЗЖ", "Слуга народа" и "Европейская солидарность" лидируют в рейтинге политических партий - опрос

Лидерами партийных рейтингов в Украине остаются политические партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Слуга народа" и "Европейская солидарность", заявил генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто во время пресс-конференции в понедельник.

Сравнивая результаты двух исследований, проведенных в декабре фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии, Паниотто рассказал, что за первенство на политической арене сейчас соревнуются "Слуга Народа", "ОПЗЖ" и " Евросолидарность": их рейтинги находятся на уровне статистической погрешности.

"Разница примерно в 3% по "ОПЗЖ", "Слуге народа" и " Евросолидарность". В исследовании face-to-face "ОПЗЖ" выходит на первые место, а "Слуга народа" - на второе. В телефонном опросе - наоборот", - отметил социолог.

Он также сообщил, что "Евросолидарность" в обоих исследованиях занимает третье место.

Средний рейтинг "ОПЗЖ" по данным обоих исследований составляет около 20%, "Слуги народа" – 18%, " Евросолидарность" – 17%.

"В парламент уверенно бы прошли 4 партии - ОПЗЖ, "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Батьківщина". Неплохие шансы (преодолеть 5% барьер - ИФ) у партии "Сила и честь", которая в некоторых исследованиях тоже проходит необходимый барьер, но в пределах погрешности. И также "За майбутнє" имеет определенные шансы", - сообщили также Паниотто.

В ходе социологического опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива 5-13 декабря методом личного интервью было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах, кроме временно неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

В то же время, в ходе опроса, проведенного КМИС 4-8 декабря методом телефонного интервью было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах, кроме временного неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Теги: #партии #рейтинги #опрос
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