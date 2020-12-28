Политика

12:25 28.12.2020

Рада совместно с правительством наработали большой законопроект об установлении в Украине "честного" прожиточного минимума - нардеп Третьякова

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Рада совместно с правительством наработали большой законопроект об установлении в Украине "честного" прожиточного минимума - нардеп Третьякова

Верховная Рада совместно с правительством наработали большой законопроект о возвращении в домохозяйства уплаченных налогов в размере прожиточного минимума на каждое удерживаемое лицо, сообщила руководитель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция "Слуга народа").

"Центровая реформа и вообще та, которая совершенно изменит лицо социальной политики в Украине, - это должно быть возвращение в домохозяйства уплаченных налогов на размер прожиточного минимума на каждое удерживаемое лицо. Это очень сложная реформа и касается того, что совсем меняется финансовая политика относительно госбюджета, финансирования местных органов самоуправления. Чтобы ее провести, необходимо подключение центральных органов исполнительной власти", - объяснила она во время итоговой пресс-конференции в понедельник.

По словам Третьяковой, совместно с Министерством соцполитики и премьер-министром подготовлен план законодательных работ на следующий год, и указанная реформа является одной из основных.

"Собственно, размер прожиточных минимума - это то, чем занимался комитет на протяжении года своей работы: мы провели комитетские и парламентские слушания, и они вывелись в большой, на 500 страниц сравнительной таблицы, законопроект №3515, который сейчас дорабатывают центральные органы исполнительной власти. И я надеюсь, что мы установим наконец-то в Украине честный прожиточный минимум", - объяснила она во время итоговой пресс-конференции в понедельник.

Вместе с тем политик обратила внимание на то, что "бюджетный" и "честный" прожиточные минимумы до сих пор постоянно отличаются в Украине и "в бюджете использовалась заниженная величина".

"Во время утверждения бюджета на 2021 год комитет активно работал над тем, чтобы уменьшить разницу между этими прожиточными минимумами, и законопроект №3515 декларирует, что в прожиточном минимуме есть основная физическая суть - это себестоимость проживания одного человека в домохозяйстве или семье. И вот это проживание - это то, на что государство не может накладывать налоги или же, если она их накладывает, то они должны вернуться в семью. И когда мы говорим о налогообложении домохозяйстве то речь идёт не о дополнительном налоге, а о том, что государство должно обеспечить прожиточный минимум каждому гражданину", - добавила Третьякова..

Теги: #третьякова #законопроект #прожиточный_минимум #рада
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