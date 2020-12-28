Рада обратится в КС из-за отказа в удовлетворении ходатайства о разъяснении его решения по антикоррупционному законодательству – Совгиря

Парламент обратится с ходатайством в Конституционный суд Украины в связи с отказом суда удовлетворить ходатайство о разъяснении решения КС относительно антикоррупционного законодательства, заявляет представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа").

"Что касается позиции Верховной Рады относительно ходатайства о разъяснении решения КСУ от 27 октября 2020г №13-р/2020 (относительно антикоррупционного законодательства)… сообщаю, что парламент будет подавать ходатайство в суд об отказе в его удовлетворении", - написала Савгиря в понедельник на своей странице в Facebook.

Она пояснила, что по закону "О КСУ" право обращения в Суд предусмотрено по поводу разъяснения порядка исполнения решения, а не разъяснения и толкования его содержания или отдельных положений.

"Таким образом, Суд может разъяснять свои собственные решения только тогда, когда в них устанавливается особый порядок их выполнения. Однако Конституционный суд не устанавливал в решении какого-либо порядка его исполнения", - почеркнула народный депутат.

По ее словам, в своем решении КС дал ответ только на часть вопросов, поставленных в конституционном представлении, выведя другую часть в отдельное производство, по которому решение еще не вынесено.

"Следовательно, обращение о предоставлении толкования Судом относительно отдельных позиций решения до завершения производства по делу может рассматриваться, как попытка повлиять на формулировку правовой позиции в окончательном решении по делу и является недопустимым с точки зрения необходимости соблюдения судьями Конституционного суда основных принципов осуществления правосудия, предусмотренных статьями 129, 149 Конституции Украины и статьей 2 закона "О КСУ", - отметила Совгиря.