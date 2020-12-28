Политика

09:52 28.12.2020

Гройсман: Мощный средний класс - единственная предпосылка роста Украины, и власти должны создатьт основы для его укрепления

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Гройсман: Мощный средний класс - единственная предпосылка роста Украины, и власти должны создатьт основы для его укрепления

Экономический рост Украины возможен при условии восстановления среднего класса, однако начатый нынешним Кабмином марафон заимствований в государственный бюджет, к восстановлению экономики не ведет, а только усиливает негативные тенденции, заявил премьер-министр Украины (2016-2019гг) Владимир Гройсман.

В эфире "Реальной политики с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" он обратил внимание на результаты социологических исследований, которые доказывают, что дела в Украине идут в неправильном направлении. С осени прошлого года государство стремительно приближается к экономическому дну, доходы падают, безработица растет, а люди так и не получили адекватной поддержки. Украина живет в хаосе, умноженном на некомпетентность и непрофессионализм власти. И все это в условиях отсутствия диалога власти и общества.

"Одно из самых больших разочарований - украинский парламент и правительство. Все то, что нужно принимать позавчера, власть принимает послезавтра. И этот лаг времени для людей - невыносим. - У правительства нет лидерства, нет стратегии. Правительство превратилось в центр решений, которые только углубляют кризис. Возьмем бюджет-2021 ... Заимствований - более 700 млрд грн. Мое правительство в свое время уменьшало долг и отходило от политики постоянных заимствований. А сейчас видим марафон или спринт - кто больше заимствует денег в бюджет", - сказал Гройсман.

Как отметил политик, изменить ситуацию может акцент на росте среднего класса, который сегодня нуждается в поддержке, а завтра станет основой экономического роста. Это очевидно для правительств развитых стран, и это должно быть очевидным для украинского правительства. И у действующей власти были и даже сейчас есть финансовые возможности поддержать людей, отметил Гройсман. С марта этого года предлагаются конкретные шаги, которые нужны - от прямых дотаций и выплат минимальных выплат до введения налоговых отсрочек. Но украинцам до сих пор предлагают идти в банки и брать кредиты под проценты. Недопустимая вещь в кризисные времена.

"Сейчас я говорю о необходимости создания основ для укрепления среднего класса. Кто для меня средний класс? Военный, врач, педагог, фермер, предприниматель - это устойчивая основа нашего государства. Это должно быть фундаментально поддержано", - подчеркнул Гройсман.

 

Теги: #гройсман #бюджет #бизнес
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