Политика

19:16 25.12.2020

Украина категорически отвергает очередные инсинуации Лукашенко об "оружии из Украины"

1 мин читать
Украина категорически отвергает очередные инсинуации Лукашенко об "оружии из Украины"

Мантра об "оружии из Украины" четко вписывается в политику Александра Лукашенко по запугиванию белорусского народа, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра об "оружии из Украины", четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа. Украина не является врагом Беларуси. Осуждаем терроризм в любых его проявлениях", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Как сообщалось, Лукашенко заявил о том, что задержанная террористическая группа Николая Автуховича якобы ввозила оружие через Украину.

"Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину", - цитирует слова Лукашенко "БелТА".

Теги: #лукашенко #оружие #украина #опровержение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:24 25.12.2020
Зеленский подписал закон о госбюджете-2021

Зеленский подписал закон о госбюджете-2021

18:51 25.12.2020
Российские наемники с начала суток четырежды нарушили режим тишины на Донбассе

Российские наемники с начала суток четырежды нарушили режим тишины на Донбассе

18:45 25.12.2020
Зеленский подписал закон, восстанавливающий полноценную работу НАПК

Зеленский подписал закон, восстанавливающий полноценную работу НАПК

11:03 25.12.2020
Зеленский ожидает подъем в экономике в 2021 году: небольшой, но будет

Зеленский ожидает подъем в экономике в 2021 году: небольшой, но будет

08:38 25.12.2020
Тупицкий не может быть председателем КС, перезагрузка суда должна начаться именно с этого - Зеленский

Тупицкий не может быть председателем КС, перезагрузка суда должна начаться именно с этого - Зеленский

08:25 25.12.2020
В Украине за сутки зафиксировали 11 035 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 15 337 человек – Степанов

В Украине за сутки зафиксировали 11 035 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 15 337 человек – Степанов

07:52 25.12.2020
Зеленский: Татаров не является коррупционером, но должен доказать что ни  чем не виноват

Зеленский: Татаров не является коррупционером, но должен доказать что ни  чем не виноват

07:47 25.12.2020
Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

07:03 25.12.2020
Депутаты Киевсовета приняли целевую программу, нацеленную на внедрение европейских стандартов обращения с животными

Депутаты Киевсовета приняли целевую программу, нацеленную на внедрение европейских стандартов обращения с животными

05:02 25.12.2020
СБУ блокировала поставку в розницу крупной партии контрафактного табака для кальянов

СБУ блокировала поставку в розницу крупной партии контрафактного табака для кальянов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал закон, восстанавливающий полноценную работу НАПК

Зеленский позвонит Путину, если встреча советников лидеров "нормандской четверки" будет затягиваться

Глава МИД: Противодействие агрессии РФ и укрепление безопасности Украины - первый приоритет дипломатии на 2021г

Кулеба: Краткосрочная цель Украины в отношениях с РФ - выход на принцип мирного сосуществования

"Голос" намерен зарегистрировать в Раде законопроект о медицинском каннабисе

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко в годовщину нападения на Черновол: пособники Януковича расправляются с участниками Революции достоинства

Государства ЕС проинформируют Европарламент о временном применении соглашения с Великобританией

Рада может снова рассмотреть законопроект о лишении нардепов полномочий за "кнопкодавство" – Разумков

Арахамия прогнозирует, что Рада в феврале примет закон о референдуме

Зеленский позвонит Путину, если встреча советников лидеров "нормандской четверки" будет затягиваться

Вето Трампа на законопроект об оборонном бюджете США никак не скажется на помощи Украине

Глава МИД Украины: потенциал "нормандского" и "минского" процессов еще не исчерпан

Соглашение с Великобританией готово для рассмотрения Советом ЕС и Европарламентом - Барнье

"Евросолидарность" не поддержит программу развития Киева на 2021г из-за сокращения финансирования медицины - Марина Порошенко

Для преодоления экономического кризиса в Украине в 2021г необходима смена премьера – эксперты

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА