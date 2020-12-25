Украина категорически отвергает очередные инсинуации Лукашенко об "оружии из Украины"

Мантра об "оружии из Украины" четко вписывается в политику Александра Лукашенко по запугиванию белорусского народа, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра об "оружии из Украины", четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа. Украина не является врагом Беларуси. Осуждаем терроризм в любых его проявлениях", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Как сообщалось, Лукашенко заявил о том, что задержанная террористическая группа Николая Автуховича якобы ввозила оружие через Украину.

"Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину", - цитирует слова Лукашенко "БелТА".