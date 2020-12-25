Порошенко в годовщину нападения на Черновол: пособники Януковича расправляются с участниками Революции достоинства

Пособники экс-президента Украины Виктора Януковича возвращаются к власти в стране и расправляются с участниками Революции достоинства, заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Семь лет назад в ночь с 24 на 25 декабря приспешники Януковича зверски избили Татьяну Черновол. Она чудом осталась жива. Убивали ее, а не она, как это сейчас пытается выдать "Фемида" 95-го квартала", - написал Порошенко в соцсети Facebook в пятницу.

По его словам, действующая власть вернула на руководящие должности в стране сторонников Януковича, которые мстят активистам Революции достоинства.

"Помните отвратительную и бесчеловечную шутку, можно ли добывать электричество, если протестующих в шерстяной одежде бить эбонитовыми палочками. Зеленский до сих пор не нашел в себе мужества извиниться за эту мерзость перед участниками Революции достоинства. Это он вернул на властные должности одиозных людей Януковича, которые сейчас мстят и совершают расправу над героями Майдана. Это он по требованию Путина снял со скамьи подсудимых "беркутов", которые расстреливали героев", - напомнил Порошенко.

"Я восхищаюсь силой духа Татьяны - она ​​всегда была и сейчас является человеком мужественным и несокрушимым. В ту ужасную ночь она выжила, выстояла и, вопреки планам преступников, продолжила борьбу за правду. А правда обязательно победит!" - добавил он.

Как сообщалось, Черновол избили в ночь на 25 декабря 2013 года. По данным правоохранителей, журналистка ехала в собственном автомобиле, ее "подрезал" неизвестный автомобиль темного цвета. Злоумышленники избили Черновол.

Причастными к избиению Черновол следствие назвало 6 человек, непосредственно избивали активистку Сергей Котенко и Роман Залюбовский. Один из причастных - Андрей Зинченко – был объявлен в розыск и задержан в РФ. Его выдачи Украина добивалась полгода, однако российская прокуратура приняла решение отпустить его и предоставить временное убежище в России.