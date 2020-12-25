Политика

15:35 25.12.2020

Государства ЕС проинформируют Европарламент о временном применении соглашения с Великобританией

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Государства ЕС проинформируют Европарламент о временном применении соглашения с Великобританией

Заседавший в пятницу в Брюсселе Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС одобрил письмо Европейскому парламенту о том, что Совет ЕС примет решение о временном действии соглашения Евросоюза с Великобританией, сообщил пресс-секретарь Coreper Себастьян Фишер.

"Посол (Германии при ЕС Микаэль - ИФ) Клаус подписал письмо в Европарламент о намерении государств-членов ЕС принять решение о временном применении соглашения ЕС - Соединенное Королевство в ближайшие дни. Это письмо было единогласно одобрено послами ЕС во время заседания Coreper", - написал Фишер в Твиттере.

Он пояснил, что временное применение призвано предотвратить "значительное нарушение отношений между ЕС и Великобританией с серьезными последствиями для граждан и бизнеса с 1 января по окончании переходного периода". По словам Фишера, письмо объясняет необходимость такого исключительного решения.

"Временное применение соглашения между ЕС и Великобританией также позволит Европарламенту и Совету ЕС надлежащим образом и при полном уважении демократии изучить проект соглашения до его окончательной ратификации", - отметил официальный представитель Coreper.

Он сообщил, что теперь государства-члены начнут рассмотрение проектов текстов по различным договоренностям состоявшейся сделки с Великобританией. "Это займет несколько дней, поскольку только базовое соглашение о торговле и сотрудничестве с ЕС уже включает 1246 страниц юридического текста", - написал Фишер.

Чтобы сделка вступила в силу, 27 стран ЕС должны будут единогласно поддержать ее. В четверг европейские государства уже заявили, что поддерживают заключенное соглашение.

Британский парламент 30 декабря проведет голосование по законопроекту о соглашении о будущих отношениях с Евросоюзом. Что касается рассмотрения соглашения Европарламентом (ЕП), то по словам председателя ЕП Давида Сассоли, оно не состоится в этом году, поскольку было заключено в последний момент, и у европарламентариев недостаточно времени для изучения документа.

При таком развитии событий Совету ЕС приходится вводить временное применение соглашения с 1 января 2021 года, которое будет действовать до его рассмотрения и ратификации Европарламентом. В противном случае отношения сторон будут строиться в соответствии с правилами ВТО, а также обе стороны введут таможенные пошлины с 1 января 2021 года. Не исключены осложнения и в других сферах.

 

Теги: #соглашение #ес #великобритания #еп
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