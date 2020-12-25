Политика

09:15 25.12.2020

Зеленский позвонит Путину, если встреча советников лидеров "нормандской четверки" будет затягиваться

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Зеленский позвонит Путину, если встреча советников лидеров "нормандской четверки" будет затягиваться

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен обязательно поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, если дата встречи советников лидеров "нормандского формата" продолжит затягиваться.

"Если продолжатся задержки со встречей советников, то я буду с ним (президентом РФ – ИФ) общаться обязательно", - сказал он в интервью журналу "Фокус", опубликованном на сайте издания.

Зеленский отметил, что встреча советников лидеров "нормандской четверки" (Украина, ФРГ, Франция, РФ) должна была пройти в декабре. "Эта встреча так и не состоялась. Во-первых, они спорят. Во-вторых, коронавирус, поэтому сейчас она тоже не состоится", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, после того, как такая встреча пройдет, Украина будет готовить план урегулирования на Донбассе "со всеми датами". "Сложно, но движемся вперед. Это все план А", - подчеркнул он.

На вопрос о "плане Б" президент сказал: "Рано говорить, поскольку это больная и тонкая дипломатия".

Он также отметил, что Минские договоренности привязаны к санкциям против РФ. "Как я сказал на одном из брифингов, считаю, что мы из минских договоренностей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО. Но лично я бы вышел", - сказал президент Украины.

Зеленский также заявил, что даже не хочет представлять ситуацию о том, что Россия может напасть на Украину с Крыма. "Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины", - подчеркнул он.

При этом Зеленский отметил, что пока нет предмета для разговора с Путиным. "Я могу ему позвонить, он точно со мной пообщается", - сказал он.

Кроме того, глава Украинского государства считает, что диалог с президентом РФ необходим как в "нормандском формате", так и "тет-а-тет".

"Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться. К тому же, я считаю, что должен быть диалог вроде нормандского формата, так и прямой диалог. Потому что есть вопросы, которые мы не затрагиваем в нормандском формате – ни вопрос заложников в России или Крыму, ни вопрос Крыма. Этот формат сугубо про Донбасс. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет", - сказал президент Украины.

 

Теги: #зеленский #разговор #путин
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