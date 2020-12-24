Соглашение с Великобританией готово для рассмотрения Советом ЕС и Европарламентом - Барнье

Заключенное в четверг соглашение между ЕС и Великобританией об отношениях сторон после Brexit создает новое партнерство на будущее, которое основывается на четырех столпах, заявил главный переговорщик Евросоюза Мишель Барнье.

"Прежде всего, это амбициозное и справедливое соглашение о свободной торговле без тарифов и квот", - сообщил Барнье на пресс-конференции в Брюсселе после объявления о заключении соглашения.

"Во-вторых, это конкретное и беспрецедентное социально-экономическое партнерство. Оно будет распространяться на воздушный и автодорожный транспорт, энергетику, борьбу с климатическими изменениями, рыболовство. По последнему мы полностью обеспечили базу взаимного доступа к водам и ресурсам с новым распределением квот и возможностей рыболовства, согласованных непосредственно между председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Борисом Джонсоном, учитывая статус нового независимого морского государства - Соединенного Королевства, то есть государства, которое больше не будет через несколько дней входить в единую политику ЕС в сфере рыболовства", - отметил координатор Евросоюза.

Социально-экономическое партнерство также включает сотрудничество в области научных исследований и инноваций, ядерной безопасности, космоса. В этот же раздел включены гарантии недискриминации в отношении граждан ЕС, применяемые к вопросам выдачи виз, предоставления услуг и социальной защиты.

"Третья основа нашего текста касается безопасности граждан. Мы всегда заявляли: наша безопасность - безопасность наших граждан - не является предметом торга. Борьба против терроризма и преступности требует тесного взаимодействия между Европейским союзом и такой крупной страной, как Соединенное Королевство", - сказал Барнье.

По его словам, двумя важными предварительными условиями этой работы будет уважение фундаментальных прав граждан и уважение персональных данных.

"Относительно этой области, чтобы быть совсем откровенным, принимая во внимание очень неопределенный, нестабильный мир, в котором мы живем, мы сожалеем, что британское правительство не захотело вести переговоры, по крайней мере в настоящий момент, о соглашении по международной политике, обороне и развитию", - добавил переговорщик ЕС.

К четвертой основе Барнье отнес управление действием соглашения, базирующееся на политических диалоге и консультациях, обязывающих механизмах урегулирования разногласий, мерах или санкциях, включая односторонние, быстрые и эффективные, когда в этом будет необходимость.

"Вот предложение соглашения, которое мы представим Совету ЕС, объединяющему 27 правительств, и каждое из них будет иметь возможность и ответственность высказаться, а также Европейскому парламенту", - резюмировал координатор ЕС.

До рассмотрения Советом ЕС над текстами должны поработать постпреды стран Евросоюза. Сразу после пресс-конференции о заключении соглашения пресс-секретарь Комитета постоянных представителей (Coreper) стран ЕС Себастьян Фишер объявил, что германское председательство Совета ЕС созывает заседание Coreper в пятницу в 10:30, несмотря на выходной день по случаю праздника западного Рождества. "Послы приступят к рассмотрению соглашения ЕС-Соединенное Королевство", - написал Фишер в твиттере.

Вместе с тем председатель Европейского парламента Давид Сассоли заявил: "Парламент приветствует интенсивный диалог и беспрецедентные взаимодействие и единство между институтами ЕС на протяжении всего процесса. Однако парламент сожалеет, что продолжительность переговоров и заключенное в последний момент соглашение не позволяют провести надлежащую парламентскую проверку до конца года".

Сассоли пообещал, что "парламент внимательно изучит соглашение и примет решение по одобрению в новом году".

При таком развитии событий Совету ЕС придется утвердить временное применение соглашения с 1 января 2021 года до рассмотрения Европарламентом.