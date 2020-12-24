Вето Трампа на законопроект об оборонном бюджете США никак не скажется на помощи Украине

Ветирование оборонного бюджета США не лишит Украину военной поддержки в 2021 году, уверен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Оборонный бюджет США предусматривает военную поддержку Украины: $250 млн, это стопроцентная правда. Но утверждать, что "Трамп наложил вето на закон, который включает поддержку Украины" это создает ошибочное впечатление у людей. Никакого отношения вето Трампа к помощи Украине не имеет. Бюджет заветирован абсолютно по другим причинам", - заявил Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".

"Я даю вам стопроцентную гарантию, что после того как вето будет преодолено или ситуация решится любым другим способом, суммы поддержки Украины останутся. Более того, я убежден, что в следующем году общая поддержка США Украины не просто сохранится, а усилится. И мы будем над этим настойчиво работать", - добавил он.